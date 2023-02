Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Unfall in der Kirchstraße - Polizei sucht Unfallbeteiligten

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 15.02.2023, gegen 07.30 Uhr, befuhr ein zehnjähriges Kind mit seinem Fahrrad den linken Gehweg der Kirchstraße in Richtung Kolpingstraße, als an der Einmündung zur Kolpingstraße von links ein grauer Mercedes-Benz Kombi angefahren gekommen sein soll und in den Einmündungsbereich einfuhr. Der Zehnjährige konnte zwar noch bremsen, trotzdem sei es zu einer leichten Kollision mit der Beifahrertür des Mercedes gekommen. Der Zehnjährige wurde nicht verletzt. Hier ist nicht bekannt, ob an dem Mercedes ein Schaden entstanden ist. Der Fahrer des Mercedes sei ausgestiegen und habe den Zehnjährigen aufgefordert seinen Namen in dessen Handy einzutippen. Ohne seine Personalien bekannt zu geben sei der Mercedes-Fahrer weitergefahren. Der Fahrer des Mercedes und Zeugen, welche Hinweise zu dem Fahrer geben können, mögen sich bitte mit dem Polizeiposten Grenzach-Wyhlen in Verbindung setzen. Der Polizeiposten ist unter der Telefonnummer 07624 98900, erreichbar. Auch soll sich nach dem Unfall eine Fußgängerin um den Zehnjährigen gekümmert haben. Diese möge sich bitte auch mit dem Polizeiposten in Verbindung setzen.

