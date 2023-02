Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unfallflucht auf Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 16.02.2023, in dem Zeitraum zwischen 11.40 Uhr bis 13.00 Uhr, wurde in der Güterstraße auf dem Kundenparkplatz eines großen Lebensmitteldiscounters ein grauer Seat Leon vorn links von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Der Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 7404-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell