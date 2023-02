Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Fahrer eines E-Scoters fährt auf Pkw und flüchtet - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Ein unbekannter Mann fuhr am Donnerstag, 16.02.2023, gegen 18.20 Uhr, mit einem E-Scooter auf einen Audi RS 3 auf. Nach einem kurzen Gespräch mit dem 48-jährigen Fahrer des Audis sei der Mann mit dem E-Scooter in Richtung Märktweg geflüchtet. Der Audi-Fahrer befuhr den Bromenackerweg und musste an der Einmündung zur Nordwestumfahrung anhalten. Der hinter dem Audi fahrende Fahrer des E-Scooters bemerkte dies wohl zu spät und kollidierte mit dem Heckstoßfänger des Audis. Der Schaden am Audi wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Der Fahrer des E-Scooters wird wie folgt beschrieben: zwischen 25 und 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, normale Statur, kurze Haare. Er soll eine silberne Brille mit runden Gläsern getragen haben. Bekleidet war er wohl mit einem schwarzen Pullover und einer dunklen Hose. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 9797-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Fahrer des E-Scooters geben können.

