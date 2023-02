POL-FR: Weil am Rhein: zwei Fahrräder aus Tiefgarage entwendet

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 16.02.2023, gegen 13:15 Uhr, brannte in WT-Tiengen im Bereich des alten Landsteinstadions ein Grünstreifen auf einer Länge von ca. 50 Metern. Die angerückte Feuerwehr konnte den Flächenbrand rasch löschen. Die Brandursache blieb unklar. Medienrückfragen bitte an: Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Mathias Albicker Telefon: 07741 / 8316 - 201 freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de ...

