Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Alkoholisierter Mann greift Polizeibeamten an - Gewahrsam

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Freitag, 17.02.2023, soll in Bad Säckingen ein 28-jähriger mutmaßlich alkoholisierter Mann versucht haben, einen Polizeibeamten anzugreifen. Gegen 02:00 Uhr war eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, die sich wohl von außen in den Eingangsbereich einer Fasnachtsveranstaltung verlagert hatte, vom dort tätigen Sicherheitsdienst beendet worden. Einer der beteiligten Männer, der 28-jährige, soll bei der Sachverhaltsaufnahme durch die verständigte Polizei die Einsatzkräfte zunächst beleidigt und dann versucht haben, einen Polizeibeamten zu schlagen. Der Angriff konnte durch den zweiten Beamten unterbunden und der Mann überwältigt werden. Dabei verletzte sich ein Polizist leicht. Der Mann schien alkoholisiert, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde, die unter Zwang durchgeführt werden musste. Der Mann kam in Gewahrsam, mehrere Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

