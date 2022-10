Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unbemerkt mehrere Tausend Euro gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Eine unbekannte Frau hat am Donnerstag (13.10.2022) eine 86-jährige Frau in ihrer Wohnung an der Tulpenstraße abgelenkt, sodass ein Mittäter Bargeld und Schmuck erbeuten konnte. Die unbekannte Frau sprach die Seniorin gegen 11.00 Uhr vor dem Haus in der Tulpenstraße an und fragte sie, ob sie Stift und Zettel haben könne, um einer anderen Anwohnerin eine Nachricht zu hinterlassen. Die 86-Jährige ging gemeinsam mit der Unbekannten in ihre Wohnung und überreichte ihr in der Küche die Gegenstände. Währenddessen verschaffte sich ein unbekannter Mittäter über die angelehnte Wohnungstür Zugang zu der Wohnung und stahl offenbar mehrere Tausend Euro Bargeld sowie Schmuck. Die unbekannte Frau ist zirka 155 Zentimeter groß, hat braune Augen, dunkelbraune, lockige Haare im Pagenschnitt und sprach gebrochen Deutsch. Zu ihrem Mittäter ist nichts bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

