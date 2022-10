Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Gaststätten eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen/ -Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte Täter sind am Dienstag und Mittwoch (11. und 12.10.2022) in zwei Gaststätten an der Straßburger Straße und der Marktstraße eingebrochen und haben Geldkassetten gestohlen. An der Straßburger Straße riss ein Unbekannter am Dienstag, zwischen 04.30 Uhr und 05.30 Uhr ein Metallgitter auf der Rückseite der Gaststätte aus der Verankerung. Über das dahinterliegende Fenster gelangte er in die Räumlichkeiten des Lokals und brach zwei Spielautomaten auf. Aus diesen stahl er Geldkassetten mit bislang nicht bekanntem Wert und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Täter war zirka 175 bis 180 Zentimeter groß und vermutlich mit einem dunklen Kapuzenpullover, einer hellen Hose und weißen Schuhen bekleidet. An der Markstraße hebelten Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch, zwischen 19.00 Uhr bis 08.15 Uhr die Eingangstüre zu einem Lokal auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Dort hebelten sie eine Geldkassette aus einer Halterung und stahlen diese. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 mit den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

