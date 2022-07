Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: E-Scooter unter Drogeneinfluss geführt

Einbeck (ots)

Einbeck (rod)

Am Mittwoch, den 06.07.2022, kontrollierte eine Polizeistreife einen 41jährige E-Scooter-Fahrerin in der Altendorfer Straße in Einbeck. Während der Kontrolle zeigte die Frau körperliche Auffälligkeiten, die auf einen möglichen Drogenkonsum hindeuten. Die aus Einbeck stammende Frau wurde mit zur Polizeidienststelle genommen. Hier wurde gegen sie ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt mit ihrem E-Scooter untersagt.

