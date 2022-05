Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Streit unter Brüdern

Sömmerda (ots)

In Kindelbrück kam es am Freitagabend gegen 23:50Uhr zu einem Streit zwischen zwei polizeibekannten Brüdern. Nach einer vorerst verbalen Streitigkeit und dem gemeinsamen Genuss von alkoholischen Getränken in der Wohnung der Schwester schlugen sich die beiden Familienmitglieder in das Gesicht. Es kam zu leichten Verletzungen, eine ärztliche Behandlung war nicht von Nöten.

Eine Atemalkoholmessung ergab 2,86 und 1,70 Promille. Nachdem die Anzeige aufgenommen wurde, legten sich die Streithähne in ihre räumlich getrennten Wohnzimmer schlafen. Circa 10 Minuten später kam es zum erneuten Anruf eines der Brüder. Es konnte jedoch schnell aufgeklärt werden, dass dieser nur versehentlich beim Einschlafen auf das Handy gekommen ist und erneut den Notruf wählte. Da es zu keinen weiteren Anrufen kam, konnte die wechselseitige Körperverletzung in der Folge verschriftet und bearbeitet werden. chbe

