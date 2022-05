Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrskontrolle Gebesee

Sömmerda (ots)

Am 13.05.2022 führten Beamte der Polizeiinspektion in Sömmerda im Herbslebener Weg Verkehrskontrollen durch. Hier passierte um 22:33Uhr ein 16-Jähriger mit seinem Mokick Typ Star die Kontrollstelle. An diesem waren keinerlei Kennzeichentafeln verbaut. Es wurde bekannt, dass kein Versicherungsschutz für das Gefährt besteht. Eine Anzeige wegen dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde gefertigt. Der junge Mann wurde an der Kontrollstelle von seinem Vater abgeholt. Eine Dreiviertelstunde später wurde der Fahrer eines BMW einer Kontrolle unterzogen. Der 20-Jährige Gebeseer händigte auf Verlangen seine Fahrzeugpapiere aus. Im Rahmen der Kontrolle wurde bekannt, dass dieser auf Grund mehrere punktebewerten Verstöße in der Probezeit keine gültige Fahrerlaubnis mehr besitzt. Nach einer ordnungsgemäßen Belehrung erfolgte die Untersagung der Weiterfahrt sowie die Sicherstellung des Führerscheins. Eine Anzeige wegen dem Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde gefertigt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell