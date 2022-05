LPI-EF: Betrunken am Steuer

Sömmerda (ots) - Am 13.05.2022 führten Beamte der Polizeiinspektion in Sömmerda im Herbslebener Weg Verkehrskontrollen durch. Hier passierte um 22:33Uhr ein 16-Jähriger mit seinem Mokick Typ Star die Kontrollstelle. An diesem waren keinerlei Kennzeichentafeln verbaut. Es wurde bekannt, dass kein Versicherungsschutz für das Gefährt besteht. Eine Anzeige wegen dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde gefertigt. Der junge Mann wurde an der Kontrollstelle ...

