POL-RE: Marl/ Castrop-Rauxel: Unfallfluchten mit Sachschaden

Marl Zwischen Samstag 16:00 Uhr und Dienstag 18:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten weißen VW Golf an der Bahnhofstraße im Stadtteil Sinsen-Lenkerbeck. Bei dem Unfall entstand 1.500 Euro Sachschaden. Castrop-Rauxel An der Karolinenstraße verursachte ein unbekannter Autofahrer einen Schaden an einem grauen Volvo. Der Unfallort liegt direkt an der Einmündung zur Vinckestraße. Der Unfallverursacher hinterließ einen Sachschaden von ca. 1.500 Euro und flüchtete unerkannt vom Unfallort. Die Unfallzeit liegt zwischen dem späten Dienstagnachmittag und dem heutigen Morgen. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

