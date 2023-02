Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Vorfahrt missachtet

Freiburg (ots)

Breisach - Zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden in Höhe von etwa 5.500 Euro kam es am Donnerstag, 16. Februar 2023, gegen 07:30 Uhr, in Breisach. Ein Autofahrer missachtete an der Kreuzung Christmannsweg/Burkheimer Landstraße die Vorfahrt eines auf der Burkheimer Landstraße fahrenden Pkws und es kam zum Zusammenstoß. Hierdurch wurde das unfallverursachende Fahrzeug von der Fahrbahn abgewiesen, kam quer über dem Gehweg zum Stehen und beschädigte den Zaun des dortigen Grundstücks. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell