POL-FR: Freiburg: Aktueller Anstieg von Skimmingfällen im Bereich Freiburg zu verzeichnen

Freiburg (ots) - Bereits am Montag, 05.12.2022 kam es nach Ermittlungen der EG Anruf der Kriminalpolizei Freiburg zu einer bemerkenswerten Festnahme durch Polizeibeamte des Polizeikommissariats Winsen (Luhe) in Stelle (Niedersachsen). Die 23-jährige polnische Beschuldigte kommt für eine Beteiligung an insgesamt ...

mehr