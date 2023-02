Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gottenheim: Vier Verletzte bei Auffahrunfall

Freiburg (ots)

Gottenheim - Unachtsamkeit führte am Mittwoch 15.02.2023 gegen 16:55 Uhr auf der L115 zwischen Gottenheim und Bötzingen zu einem folgenreichen Verkehrsunfall. Ein Pkw-Fahrer welcher von Gottenheim in Richtung Bötzingen unterwegs war musste vor dem dortigen Kreisverkehr wegen eines kurzen Rückstaus bis zum Stillstand abbremsen. Zwei nachfolgende Fahrzeuge erkannten dies rechtzeitig und hielten ebenfalls an. Der darauf nachfolgende Pkw-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr mit noch relativ hoher Geschwindigkeit auf die stehenden Fahrzeuge auf. Diese wurden durch die Wucht des Aufpralles allesamt zusammengeschoben. Alle Fahrzeugführer wurden verletzt. Der Unfallverursacher sogar so schwer, dass er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste. Das Polizeirevier Breisach hat den Verkehrsunfall aufgenommen. Die teilweise Sperrung der L115 war auch in den Verkehrsnachrichten zu hören. Der Sachschaden wird auf insgesamt 25.000 EUR taxiert.

