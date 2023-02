Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Auffahrunfall im Kreisverkehr - Autofahrerin kommt ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Am Mittwochmorgen, 15.02.2023, kurz nach 10:00 Uhr, sind zwei Autos im Kreisverkehrs der B 34 zwischen Waldshut und Tiengen kollidiert. Eine 76-jährige Autofahrerin stand merklich unter dem Eindruck des Geschehenen, weshalb sie vorsorglich in ein Krankenhaus kam. Sie war einem vorausfahrenden 68-jährigen Autofahrer aufgefahren. Das Auto der Frau musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an den beiden Autos liegt bei je 5000 Euro.

