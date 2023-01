Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Dreistigkeit siegt nicht immer - Bundespolizei nimmt 24-Jährigen fest

Köln (ots)

Heute Nacht (18.01.) nahm die Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof einen 24-Jährigen fest, nachdem sie ihn, rauchend in einer Fotokabine, kontrolliert hatten. Der junge Mann wurde mit zwei Haftbefehlen gesucht.

Gegen 01:30 Uhr in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kontrollierte eine Streife der Kölner Bundespolizei einen Mann, der in der E-Passage des Hauptbahnhofs rauchend in einer Fotokabine saß. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass der 24-jährige Marokkaner wegen gefährlicher Körperverletzung mittels Haftbefehl und zur Abschiebehaft von der Staatsanwaltschaft in Gera gesucht wurde. Darüber hinaus bestanden drei Aufenthaltsermittlungen wegen ebenfalls gefährlicher Körperverletzung (Staatsanwaltschaft Gera), Diebstahl (Staatsanwaltschaft Mühlhausen) und dem Verstoß gegen die Weisungen der Führungsaufsicht (Landgericht Gera). Festgenommen und in der Zelle untergebracht, verunreinigte er diese mit seinen Exkrementen und versuchte bei der Verbringung zusätzlich die Beamten und die Beamtin zu bespucken. Dies änderte jedoch nichts daran, dass er im Laufe des Tages einem Haftrichter zur weiteren Entscheidung seines Verbleibs vorgeführt wird.

