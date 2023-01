Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Fränkisch-Crumbach/Erbach: Kripo ermittelt nach Einbrüchen

Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Fränkisch-Crumbach/Erbach (ots)

Einbrecher haben am vergangenen Wochenende ihr Unwesen getrieben und Beute gemacht. Die Kripo in Erbach ist mit den weiteren Ermittlungen betraut.

In der Zeit zwischen Freitag (27.1.) und Samstag (28.1.) suchten die noch unbekannten Täter in Fränkisch-Crumbach die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Lichtenberger Straße heim. Nach bisherigen Erkenntnissen traten die ungebetenen Besucher die Wohnungstür ein und entwendeten aus den Räumen elektronische Geräte und Kleidungsstücke. Der Gesamtschaden wird derzeit auf mehr als 2000 Euro geschätzt. Am Samstag (28.1.) hatten es Kriminelle während der Abwesenheit der Bewohner auf ein Einfamilienhaus im Westring abgesehen. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sie sich gewaltsam über eine Terrassentür Zugang zu den Räumen. Dort wurden sie gegen 19.30 Uhr von den zurückkehrenden Besitzern überrascht und traten die Flucht ohne Beute an.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, Personen oder Fahrzeuge wahrnehmen konnten, die möglicherweise in Verbindung mit den Taten gebracht werden können, werden gebeten, sich mit den Ermittlerinnen und Ermittlerin in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06062/9530).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell