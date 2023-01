POL-HP: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Heppenheim (ots) - Am Vormittag des 13.01.2023 wurde in Heppenheim in der Heinrichstraße ein dort geparkter grauer Seat beschädigt. Es entstand dabei ein Schaden von mehreren hundert Euro. Da der Verursacher bislang nicht bekannt ist, werden Zeugen des Vorfalls gebeten ihre Hinweise an die Polizei Heppenheim unter Tel. 06252/7060 zu richten. Berichterstatter: Schmid, POK Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

