Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Apotheke

Ludwigshafen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann brach am Freitag (20.01.2023) um 3.35 Uhr in eine Apotheke in der Kirchenstraße ein und erbeutete Medikamente und Bargeld in noch unbekannter Höhe. Der Einbruch wurde von zwei Zeugen beobachtet. Der Täter war circa 1,80m groß und dunkel bekleidet. Darüber hinaus trug er eine schwarze Skimaske. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

