Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer bog am Dienstag (17.01.2023, 11.20 Uhr) in einem zu engen Bogen in der Ernst-Lehmann-Straße ab und kollidierte hierbei mit einer 22-jährigen Autofahrerin. Anschließend fuhr der Mann weiter und flüchtete. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. Der flüchtige Autofahrer war circa 50 Jahre alt und von kräftiger Statur. Er fuhr einen Hyundai mit Ludwigshafener Kennzeichen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

