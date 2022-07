POL-LM: +++Motorroller gestohlen+++Vandalen gehen mehrfach Holzkreuz an+++Großeinsatz nach Gasaustritt in Drommershausen+++Einbrecher wiedererkannt - Festnahme+++

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

1. Motorroller gestohlen,

Limburg, Sandweg, Samstag, 16.07.2022, 17:00 Uhr bis Sonntag, 17.07.2022, 15:00 Uhr

(wie) In Limburg wurde am Wochenende ein weiterer Motorroller gestohlen. Ein 36-Jähriger hatte einen grauen Motorroller im Sandweg abgestellt. Als er am Montag zu dem Abstellort zurückkehrte, war der Roller verschwunden. Über einen Zeugen wurde bekannt, dass der Motorroller bereits am Sonntag nicht mehr im Sandweg stand. Der Wert des Diebesgutes wird auf 1.000 EUR geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

2. Vandalen gehen mehrfach Holzkreuz an, Dornburg-Frickhofen, Im Roth, Juni 2022 und Samstag, 09.07.200, 13:00 Uhr bis 21:00 Uhr

(wie) In den letzten Monaten haben bisher unbekannte Täter mehrfach ein Holzkreuz bei Frickhofen beschädigt. Der Verkehrs- und Verschönerungsverein Dornburg hat die Verlängerung der Straße "Im Roth" mit einem Holzkreuz mit Jesus-Korpus aufgewertet. Das Kreuz wurde dieses Jahr Ziel von Vandalismus. Zunächst hatten die Täter den Korpus beschädigt. Nachdem der Verein den Jesus-Korpus ersetzt hatte, wurde dieser am 09.07.2022 nun komplett gestohlen. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06471/9386-0 entgegen.

3. Großeinsatz nach Gasaustritt in Drommershausen, Weilburg-Drommershausen, Talbachstraße, Dienstag, 19.07.2022, 17:35 Uhr

(wie) In Drommershausen trat am Dienstag aus einem Tank Gas aus, was einen Großeinsatz der Rettungskräfte auslöste. Anwohner verständigten gegen 17:35 Uhr die Feuerwehr, da aus einem großen Gasbehälter in der Talbachstraße Gas in größeren Mengen ausströmte. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei eilten daraufhin zur Gefahrenstelle, der Gasnotdienst des Versorgers wurde alarmiert. Die Feuerwehr kühlte sofort den Flüssiggastank. Bewohner der umliegenden Häuser wurden evakuiert und der Gefahrenbereich weiträumig abgesperrt. Gegen 18:10 Uhr war die Kühlung soweit erfolgreich, dass der Gasaustritt gestoppt war. Nach Überprüfung des Gastanks und des Überdruckventiles durch den Gasnotdienst, konnte die Feuerwehr den Einsatz gegen 19:00 Uhr beenden.

4. Einbrecher wiedererkannt - Festnahme, Weilburg, Kubacher Weg, Dienstag, 19.07.2022, 17:25 Uhr

(wie) Am Dienstagnachmittag konnte in Weilburg ein Einbrecher festgenommen werden, nachdem dieser von einem Zeugen wiedererkannt worden war. Ein Mitarbeiter der Stadt Weilburg war gegen 17:25 Uhr privat in einem Supermarkt im Kubacher Weg einkaufen. Hierbei erkannte er zweifelsfrei einen Einbrecher, der vor einiger Zeit bei einem Einbruch aufgefallen war und dort mit einem Komplizen Kabel und Eisen gestohlen hatte. Der Zeuge rief die Polizei, die den Tatverdächtigen noch im Supermarkt festnehmen konnte. Bei der Festnahme trug der 45-Jährige sogar dieselben Kleidungsstücke wie beim Einbruch, der auf Video aufgezeichnet worden war. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen.

