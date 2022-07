POL-LM: +++Jugendliche rauben Kind ein Fahrrad+++Randalierer beschädigt Linienbus+++Hund beißt am Waldsee zu+++Sechs Verletzte bei Auffahrunfall auf der A 3+++

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

1. Jugendliche rauben Kind ein Fahrrad, Limburg, Zeppelinstraße, Sonntag, 17.07.2022, 19:00 Uhr

(wie) In Limburg haben am Sonntagabend mehrere Jugendliche einem Kind ein Fahrrad mit Gewalt geraubt. Ein 11-Jähriger und ein 12-Jähriger fuhren gegen 19:00 Uhr mit ihren Fahrrädern durch die Zeppelinstraße auf dem Weg nach Hause. Hier wurden sie von einer Gruppe Jugendlicher angehalten und aufgefordert von den Rädern zu steigen. Die Forderung wurde mit Schlägen ins Gesicht bestärkt. Auch Hilferufe der Kinder wurden mit Schlägen bedacht. Als der 12-Jährige sich losreißen und die Flucht ergreifen konnte, nahmen die Jugendlichen das Fahrrad an sich und flohen damit vom Tatort. Der 11-Jährige wurde noch bedroht, damit er den Tätern nicht folgt. Eine Begleiterin der Täter soll den Vorfall mit einem Handy gefilmt haben. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen nach den jungen Räubern. Mithilfe einer Zeugin konnten diese ermittelt und teilweise noch festgenommen werden. Einer von ihnen war erst 12 Jahre alt. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Das geraubte Fahrrad wurde in der Zwischenzeit von den Eltern des 12-Jährigen im Sandweg aufgefunden werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

2. Körperverletzung und Handydiebstahl auf Zeltkirmes, Merenberg, Nassaustraße, Sonntag, 17.07.2022, 00:40 Uhr bis 02:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Umfeld der Zeltkirmes Merenberg zu einer Körperverletzung und dem Diebstahl eines Mobiltelefons. Zunächst wurde einem 27-Jährigen auf dem Kirmesplatz das Handy aus der Hosentasche gezogen. Der Mann konnte den Täter noch sehen, im dichten Gedränge der Kirmesgäste entkam dieser jedoch mit dem Smartphone im Wert von über 1.200 EUR. Gegen 01:30 Uhr soll es dann zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 39 und einem 35 Jahre alten Mann gekommen sein, bei dem beide zu Boden stürzten. Daraufhin sei es zu einem Gerangel mit mehreren Beteiligten gekommen sein, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Die Polizei nahm Strafanzeigen auf.

3. Randalierer beschädigt Linienbus,

Limburg, Elzer Straße, Samstag, 16.07.2022, 22:50 Uhr

(wie) Ein Randalierer wurde am Samstagabend eines Linienbusses verwiesen, er beschädigte eine Tür beim Verlassen des Busses. Ein bisher Unbekannter fiel in einem Bus von Dorndorf in Richtung Limburg auf, da er die Fahrgäste massiv belästigte und beleidigte. Als der Busfahrer ihn schließlich in der Elzer Straße von der Weiterfahrt ausschloss und ihn des Fahrzeugs verwies, rastete der Mann vollständig aus. Er zertrat die Scheibe der vorderen Tür des Busses und flüchtete daraufhin zu Fuß in Richtung Staffel. Er wurde beschrieben als 175 bis 180 cm groß, dunkelhäutig und schwarzhaarig. Er war bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover mit schwarzer Schrift und einer Cargohose. Der Sachschaden wird auf 500 EUR geschätzt. Hinweise zu dem Täter nimmt die Polizei Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

4. Einbrecher stehlen Rohre,

Limburg, Bergstraße, Freitag, 15.07.2022, 17:15 Uhr bis Samstag, 16.07.2022, 10:00 Uhr

(wie) In Limburg haben Einbrecher in der Nacht von Freitag auf Samstag Rohre in einem Haus demontiert und entwendet. Ein 36-Jähriger verständigte am Samstagvormittag die Polizei, da in der Nacht zuvor Unbekannte in das Einfamilienhaus in der Bergstraße eingedrungen waren. Die Einbrecher hatten dann offensichtlich fest verbaute Verrohrungen aus Messing und Kupfer abgetrennt und diese dann gestohlen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

5. Zigarettenautomat aufgebrochen,

Hadamar-Niederzeuzheim, Kapellenstraße, Freitag, 15.07.2022 bis Samstag, 16.07.2022, 10:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Freitag auf Samstag haben Unbekannte in Niederzeuzheim einen Zigarettenautomaten aufgebrochen und den Inhalt gestohlen. Ein Passant in der Kapellenstraße rief am Samstagvormittag die Polizei, da ein Zigarettenautomat dort beschädigt und offen aufgefallen war. Unbekannte Täter hatten den Automaten offenbar mit grober Gewalt geöffnet und diesen dabei zerstört. Aus dem Inneren wurden dann Bargeld und Zigarettenpackungen gestohlen. Die Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise.

6. Hund beißt am Waldsee zu,

Mengerskirchen, Waldsee, Freitag, 15.07.2022, 16:15 Uhr

(wie) Ein Mann wurde am Freitagnachmittag bei Schwimmen im Waldsee Mengerskirchen von einem Hund angegriffen und verletzt. Ein 84-Jähriger war gegen 16:15 Uhr zum Schwimmen am Waldsee. Hier wurde er von einem freilaufenden Hund angegriffen und gebissen. Als der Hundebesitzer dies bemerkte, pfiff er den Hund zurück und verschwand dann mit dem Vierbeiner in einem silbergrauen Kombi. Der Schwimmer wurde bei der Attacke am Arm verletzt. Der Hund wurde als dunkelbrauner, ausgewachsener Jagdhund von circa 40 kg beschrieben. Hinweise zu dem Hund und seinem Halter nimmt die Polizei Weilburg unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 entgegen.

7. Auto in Laubuseschbach beschädigt,

Weilmünster-Laubuseschbach, Heinrich-Wörner-Straße, Freitag, 15.07.2022, 13:30 Uhr bis 17:15 Uhr

(wie) In Laubuseschbach wurde am Freitagnachmittag ein Auto mit Farbe beschmiert und beschädigt. Ein 44-Jähriger hatte einen weißen VW Golf in der Heinrich-Wörner-Straße abgestellt. Als er gegen 17:15 Uhr zu dem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass Unbekannte die komplette Beifahrerseite mit Lackfarbe beschmiert hatten. Der Sachschaden wird auf 2.500 EUR geschätzt. Hinweise werden unter der Rufnummer 06471/9386-0 entgegen genommen.

8. Radfahrer verletzt sich bei Aufprall auf Auto, Brechen, Limburger Straße, Sonntag, 17.07.2022, 11:25 Uhr

(wie) Am Sonntag wurde auf einem Radweg in Niederbrechen ein Radfahrer verletzt, als er gegen einen PKW fuhr. Ein 44-Jähriger war mit einem Trekkingrad auf dem Radweg R8 entlang der Limburger Straße unterwegs. Hierbei übersah er offensichtlich wie ein 73-Jähriger seinen grünen Mercedes verlangsamte um an einer Weide anzuhalten. Der Radfahrer prallte gegen das Heck des Autos und fiel zu Boden. Hierbei wurde er verletzt und musste vom Rettungsdienst behandelt werden. Der Unfall wurde von mehreren Zeugen beobachtet, die auch erste Hilfe leisteten. Der Sachschaden wird auf unter 1.000 EUR geschätzt.

9. Verletzter bei Unfall in Limburg,

Limburg, Langgasse, Sonntag, 17.07.2022, 12:45 Uhr

(wie) Bei einem Verkehrsunfall in Limburg wurde am Sonntag ein Mensch verletzt. Ein 53-Jähriger befuhr mit einem Fiat die Langgasse von der Limburger Straße kommend in Richtung Mühlener Straße. Hierbei kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Hauswand. Anschließend lenkte er sein Auto zurück auf die Straße und stieß dort mit dem Ford eines entgegenkommenden 56-Jährigen zusammen, der nicht mehr ausweichen konnte. Der 56-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fiat war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 8.000 EUR.

10. Radfahrer fährt gegen geparktes Auto, Elz, Offheimer Straße, Sonntag, 17.07.2022, 15:15 Uhr

(wie) Bei einer Kollision mit einem geparkten Auto in Elz wurde am Sonntag ein Mensch verletzt. Ein 29-Jähriger befuhr mit seinem Fahrrad die Offheimer Straße. Hierbei prallte er gegen einen ordnungsgemäß geparkten VW Golf und kam zu Fall. Der Radfahrer wurde bei dem Unfall verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden am Fahrrad und dem VW. Die Polizei nahm den Unfall auf und informierte den Halter des geparkten Autos.

Autobahnpolizei

1. Sechs Verletzte bei Auffahrunfall auf der A 3, Brechen, Bundesautobahn 3, Freitag, 15.07.2022, 12:00 Uhr

(wie) Bei einem Auffahrunfall auf der A3 bei Brechen wurden am Freitagmittag sechs Menschen verletzt. Gegen 12:00 Uhr befuhren vier Autos hintereinander die A 3 in Richtung Köln. Bei Brechen fuhr dann im dichten Verkehr ein 43-Jähriger aus Belgien mit einem VW gegen das Heck des VW eines 30-Jährigen. Der nachfolgende 54-Jährige konnte seinen Hyundai noch rechtzeitig abbremsen. Der dahinter fahrende 44-Jährige prallte allerdings mit seinem Mercedes gegen das Heck des Hyundai. Insgesamt sechs Personen aus den ersten drei Fahrzeugen wurden bei dem Unfall verletzt und mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 18.000 EUR. Alle Fahrzeuge, bis auf den Mercedes, mussten abgeschleppt werden.

