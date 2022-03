Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Einbruch in Lotto-Geschäft misslingt.

Lippe (ots)

Unbekannte versuchten Dienstagmorgen (15. März 2022) in ein Lotto-Geschäft einzudringen, das sich an der Einmündung Bielefelder Straße / Am Heidenbach befindet. Zeugen hörten gegen 4.45 Uhr Geräusche, die sie zunächst nicht zuordnen konnten. Erst später wurde festgestellt, dass die Täter mit einem harten Gegenstand mehrfach gegen den Glaseinsatz der Eingangstür geschlagen hatten. Die Tür wurde dabei beschädigt. Vermutlich fühlten sich die Einbrecher gestört und gaben deshalb die weitere Tathandlung auf. Wer Beobachtungen dazu gemacht hat, ruft bitte unter 05231/6090 beim Kriminalkommissariat 2 an.

