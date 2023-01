Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Nach Wasser gefragt und Handy gestohlen

Michelstadt (ots)

Ein noch unbekannter Täter hat am Freitagnachmittag (27.1.) die Hilfsbereitschaft eines Seniors in der Straße "Am Hohen Rain" ausgenutzt. Gegen 15.45 Uhr trat der Unbekannte auf der Straße an den Anwohner heran und bat um etwas zu trinken. Der arglose 87-Jährige ging der Bitte nach und holte ein Glas Wasser. Seine kurze Abwesenheit nutzte der Täter und entwendete ein Handy aus der am Rollator des älteren Herrn zurückgelassenen Tasche. Danach flüchtete er. Er wurde als etwa 35 Jahre alt und circa 1,70 bis 1,80 Meter groß beschrieben. Zum Zeitpunkt der Tat trug der Unbekannte eine schwarze Jogginghose. Seine Haare waren schwarzgrau gelockt. Als auffällig wurde sein lückenhaftes Gebiss wahrgenommen.

Das Kommissariat 41 in Erbach hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise von Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, unter der Rufnummer 06163/9410 entgegen.

