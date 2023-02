POL-FR: Waldshut-Tiengen: Zwei Autofahrer viel zu schnell unterwegs

Freiburg (ots) - Am Mittwochnachmittag, 15.02.2023, haben sich zwei Personen bei einer Frontalkollision an der Einmündung B 34/B 518 in Wehr-Brennet leicht verletzt. Während eine 84-jährige Autofahrerin mit einem Rettungswagen in eine Klinik kam, konnte ein 56-jähriger Autofahrer nach seiner Versorgung an der Unfallstelle nach Hause. Gegen 15:00 Uhr war dem VW-Fahrer die Mercedes-Fahrerin im Kurvenbereich des dortigen ...

