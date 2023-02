Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Falsch abgebogen - zwei Verletzte bei Frontkollision

Freiburg (ots)

Am Mittwochnachmittag, 15.02.2023, haben sich zwei Personen bei einer Frontalkollision an der Einmündung B 34/B 518 in Wehr-Brennet leicht verletzt. Während eine 84-jährige Autofahrerin mit einem Rettungswagen in eine Klinik kam, konnte ein 56-jähriger Autofahrer nach seiner Versorgung an der Unfallstelle nach Hause. Gegen 15:00 Uhr war dem VW-Fahrer die Mercedes-Fahrerin im Kurvenbereich des dortigen Beschleunigungsstreifens entgegengekommen. Die Frau dürfte beim Linksabbiegen in die falsche Einmündung abgebogen sein. Die Autos stießen frontal zusammen. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei insgesamt ca. 9000 Euro. Neben Rettungsdienst und Polizei war ebenfalls die Feuerwehr im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell