Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Reisebüro

Freiburg (ots)

Unbekannte schlugen in der Nacht von Dienstag, 14.02.2023, auf Mittwoch, 15.02.2023, eine Fensterscheibe ein um in der Hauptstraße in ein Reisebüro zu gelangen. Aus dem Reisebüro wurden Kaffeebohnen und die Tageseinnahmen entwendet. Die Höhe des Sachschadens ist hier nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell