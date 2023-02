POL-FR: Zell im Wiesental: Alkoholisierte Frau fällt aus fahrendem Auto und verletzt sich dabei schwer

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 15.02.2023, drangen unbekannte Täter zwischen 09:00 Uhr und 20:30 Uhr, auf bislang unbekannte Weise in eine Wohnung in der Brunnenstraße ein. Sie durchsuchten die Wohnung und entwendeten selbstgestopfte Zigaretten. Im Anschluss flüchteten sie über die Terrassentüre. Das Kriminalkommissariat Emmendingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen ...

