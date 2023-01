POL-LWL: Eine Leichtverletzte und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall auf B 5

Ludwigslust (ots) - In einer Regionalschule in Ludwigslust wurde am Dienstagvormittag bei zwei Schülern eine Softairpistole sichergestellt. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte ein Schüler die Waffe mit in die Schule gebracht, um sie einem anderen Schüler zu übergeben. Beim Hantieren mit der Waffe in der Turnhalle der Schule wurden die 14 und 15 Jahre alten Schüler dann von einem hinzukommenden Lehrer überrascht. ...

mehr