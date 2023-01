Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Softairwaffe in Schule sichergestellt

Ludwigslust (ots)

In einer Regionalschule in Ludwigslust wurde am Dienstagvormittag bei zwei Schülern eine Softairpistole sichergestellt. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte ein Schüler die Waffe mit in die Schule gebracht, um sie einem anderen Schüler zu übergeben. Beim Hantieren mit der Waffe in der Turnhalle der Schule wurden die 14 und 15 Jahre alten Schüler dann von einem hinzukommenden Lehrer überrascht. Dieser stellte dann die Softairwaffe sicher. Anschließend wurde die Polizei über diesen Vorfall informiert. Beide Schüler befinden sich derzeit in der Ludwigsluster Polizeidienststelle und werden zum Sachverhalt befragt. Bezogen auf die Schüler- und Lehrerschaft der Schule, soll es nach bisherigen Erkenntnissen zu keinen bedrohlichen Situationen gekommen sein. Allerdings soll sich nach Angaben der beiden Schüler beim Hantieren unkontrolliert ein Schuss aus der Waffe, die mit Plastikkügelchen geladen war, gelöst haben. Der Vorfall blieb folgenlos. Gegen die betreffenden Schüler ist eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz erstattet worden.

