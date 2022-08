FW Celle: Abschlussmeldung zum Waldbrand in Altencelle!

Celle (ots) - Am Freitagnachmittag wurde die Celler Feuerwehr zu einem gemeldeten Schuppenbrand in die Langenbeckstraße alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr drang in einem Hof Rauch aus einem Holzschuppen. Die Bewohner, bis auf einen vierbeinigen Mitbewohner, waren nicht zu Hause. Bellend begrüßte der Hund die Helfer, so dass er zunächst in Zusammenarbeit mit der anwesenden Polizei in Gewahrsam genommen wurde. ...

