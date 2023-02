Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Gartenhütten aufgebrochen - weitere Geschädigte vermutet

Freiburg (ots)

Vermutlich in der Nacht von Montag, 13.02.2023, auf Dienstag, 14.02.2023, brach ein Unbekannter mehrere Gartenhütten einer Schrebergartenanlage in der Katzgaß auf. Bislang konnte die Polizei drei aufgebrochene Gartenhütten feststellen. Aus diesen wurden Lebensmittel und Kinderspielzeug entwendet. Das Polizeirevier Weil am Rhein vermutet, dass es noch weitere Geschädigte geben dürfte. Diese mögen sich bitte mit dem Polizeirevier, Telefonnummer 07621 9797-0, in Verbindung setzen.

