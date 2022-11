Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verhängnisvolle Taxifahrt

Ludwigshafen (ots)

In den frühen Samstagmorgenstunden des 19.11.2022 fuhren drei Personen mit dem Taxi aus dem baden-württembergischen Crailsheim nach Ludwigshafen. Dort angekommen verschwanden sie, ohne zu bezahlen, in der Wohnung eines 28-jährigen Ludwigshafeners. Der geprellte Taxifahrer verständigte die Polizei. Durch die Beamten konnten in der Wohnung jedoch nicht nur die drei Betrüger, sondern auch eine große Menge an Betäubungsmitteln, Waffen und verbotenen Gegenständen festgestellt werden. Der Wohnungsinhaber wurde festgenommen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Die drei Passagiere des Taxis müssen sich wegen Betrugs verantworten. Zu guter Letzt befanden sich noch drei weitere Männer in der Wohnung, von denen einer mit Haftbefehl gesucht wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell