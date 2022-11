POL-PPRP: (Speyer) 2. Pressemeldung zu dem Tötungsdelikt in Speyer - Haftbefehl gegen den 22-Jähriger Tatverdächtigen erlassen

Ludwigshafen-Süd (ots) - Am Freitag, den 18.11.2022, gegen 12:15 Uhr kam es in der Von-Weber-Straße an der Einmündung Lisztstraße in Ludwigshafen am Rhein zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 78-jährigen Kraftradfahrer und einem 67-jährigen PKW-Fahrer. Der Kraftradfahrer erlitt hierbei schwere Verletzungen und wurde umgehend in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden ...

