Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Trickdiebstahl im Lift - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein 78-jähriger Mann wurde am Dienstag, 14.02.2023, gegen 12.20 Uhr, in einem Lift eines großen Lebensmittelmarktes in der Großfeldstraße von einem unbekannten Mann angesprochen, ob er diesem Geld wechseln könne. Der 78-Jährige schaute in seiner Geldbörse nach, konnte aber nicht wunschgemäß wechseln. Kurze Zeit später bemerkte der 78-Jährige das Fehlen von seinem Scheingeld. Beim Hineingreifen in die Geldbörse des 78-Jährigen hatte der unbekannte Mann wohl unbemerkt das Scheingeld aus diese gezogen. Der unbekannte Mann verließ im Erdgeschoss den Lift und begab sich zu den Parkplätzen. Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 40 Jahre alt, 1,80 Meter groß, kräftige Statur, dunkle kurze Haare, dichter Dreitagebart. Er trug eine dicke graue Winterjacke. Er sprach gebrochen Deutsch. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 7404-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell