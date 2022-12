BPOLD-KO: Feststellung unerlaubter Einreisen durch die Bundespolizeidirektion Koblenz

Koblenz, Trier, Kassel, Kaiserslautern, Saarbrücken, Frankfurt am Main (ots) - Am 11. Oktober 2022 fand in Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern ein länderübergreifender Sicherheitstag zur Bekämpfung von Straftaten im öffentlichen Raum statt. Die in den Ländern Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland zuständige Bundespolizeidirektion Koblenz ...

mehr