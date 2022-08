POL-OG: Offenburg - Exhibitionistische Handlung

Kappel-Grafenhausen (ots) - Im Verlauf des Dienstagabends gerieten zwischen 21 Uhr und 22 Uhr nahezu zeitgleich ein Brennholzstapel und mehrere Heuballen in Brand. Durch das Feuer an den rund 110 Ster Brennholz in der Hildastraße entstand ein hoher, noch nicht abschließend zu beziffernder Sachschaden. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand letztlich ab. In der Luisenstraße wurden parallel dazu ...

mehr