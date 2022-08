Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier, A5 - Kontrolle verloren

Ottersweier, A5 (ots)

Ein leicht verletzter Mercedes-Fahrer und ein Gesamtschaden von rund 70.000 Euro waren nach einem Verkehrsunfall in der Nacht auf Mittwoch zu beklagen. Ein 28-jähriger Lenker eines hochmotorisierten Benz verlor nach ersten Ermittlungen kurz nach Mitternacht auf der A5, Höhe Ottersweier, auf Grund der nassen Fahrbahn und nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen. In der Folge schleuderte er zunächst gegen die Leitplanke und anschließend in das Heck eines vorausfahrenden Volkswagen. Während dessen Fahrer mit dem Schrecken davonkam, musste der Endzwanziger durch hinzugerufene Helfer des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht werden.

