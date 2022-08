Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappel-Grafenhausen - Zeugen gesucht

Kappel-Grafenhausen (ots)

Im Verlauf des Dienstagabends gerieten zwischen 21 Uhr und 22 Uhr nahezu zeitgleich ein Brennholzstapel und mehrere Heuballen in Brand. Durch das Feuer an den rund 110 Ster Brennholz in der Hildastraße entstand ein hoher, noch nicht abschließend zu beziffernder Sachschaden. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand letztlich ab. In der Luisenstraße wurden parallel dazu rund 25 Heuballen Raub der Flammen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Es ist nicht auszuschließen, dass die Vorfälle mit zurückliegenden, ähnlich gelagerten Bränden im Raum Kappel-Grafenhausen in Verbindung stehen. Ein konkreter Zusammenhang wird geprüft. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 0781 21-2820 entgegengenommen.

