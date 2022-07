Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß beim Überholen- Verursacher flüchtet

Herford (ots)

(sls) Auf der Elverdisser Straße in Herford kam es am Donnerstagabend (21.7.) zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Grundschule Altensenne. Gegen 19.20 Uhr befand sich 47-Jähriger Herforderin mit ihrem Opel Corsa auf der Elverdisser Straße in Richtung Bielefeld. Zu diesem Zeitpunkt befand sich auch ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem Seat Cordoba direkt in der Herforderin. Zunächst fuhr der Unbekannte dicht hinten auf, bevor er dann in Höhe der Hausnummer 208 zum Überholen ansetzte. Als sich die beiden Fahrzeuge auf gleicher Höhe befanden, touchierte der Seat-Fahrer den Corsa und stieß auf der hinteren linken Seite mit diesem zusammen. Dadurch wurden Stoßstange und auch Kotflügel des Corsa beschädigt. Der unbekannte Verursacher überholte dann noch ein weiteres Fahrzeug und entfernte sich von der Unfallstelle in Richtung Bielefeld. Während die geschädigte Corsa-Fahrerin anhielt und ihren entstandenen Schaden begutachtete, drehte der Verursacher mit seinem Fahrzeug und fuhr wieder über die Elverdisser Straße in Richtung Herford. Die Geschädigte konnte im Fahrzeug mehrere Insassen beobachten. Der Fahrer des Seat wird mit ca. 35-40 Jahre alt, mittellangem blonden Haaren und einem Bart beschrieben. Eine Überprüfung beim Halter des flüchtigen Kennzeichens dauern noch an. Wir bitten Zeugen, die Angaben zum Unfall oder auch flüchtigen Fahrer machen können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

