POL-OG: Rheinmünster - Einsatzmaßnahmen am Flughafen

Rheinmünster (ots)

Ein herrenloser Rucksack sorgte am Dienstagmittag am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden für einen Einsatz der Sicherheitsorgane und einer kurzzeitigen Räumung des Fundortes. Gegen 13:45 Uhr wurde das Gepäckstück aufgefunden und in der Folge auf einen möglicherweise gefährlichen Inhalt überprüft. Während dieser Maßnahmen, technisch aber auch durch einen Sprengstoffspürhund, musste der Fundort weiträumige abgesperrt werden. Gegen 14:45 Uhr konnte schließlich Entwarnung gegeben werden: Die Ermittlungen ergaben, dass der Rucksack samt harmlosem Inhalt offenbar von einem Passagier in einem Linienbus vergessen und durch eine noch unbekannte Buspassagierin am Terminal abgelegt wurde.

