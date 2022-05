Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Vandalismus in WC-Anlage

Borken (ots)

Einigen Sachschaden angerichtet haben Unbekannte in einer öffentlichen Toilettenanlage in Borken. Das Geschehen spielte sich am Sonntag zwischen 20.00 Uhr und 23.30 Uhr in einem Gebäude am Bahnhof ab. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

