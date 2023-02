Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Ruhiger und weitestgehend friedlicher Fasnachtsauftakt - auch im restlichen Landkreis keine bedeutenden Vorkommnisse

Der Fasnachtsauftakt zum 3. Faißen am Donnerstag, 16.02.2023, in der Innenstadt von Bad Säckingen verlief weitestgehend ruhig und friedlich. Die Polizei war mit starken Kräften präsent und musste vier Platzverweise aussprechen. Da zwei der verwiesenen Personen diesem nicht unmittelbar folgten, wurden sie angezeigt. Kurz vor 18:00 Uhr waren die Einsatzkräfte auf eine bevorstehende Auseinandersetzung aufmerksam geworden. Ein 26 Jahre alter Mann musste bereits von anderen Personen zurückgehalten werden. Auch gegenüber der Polizei zeigte sich der Mann aggressiv und verweigerte die Personalienangabe. Als er nach Ausweispapieren durchsucht werden sollte, wehrte er sich und musste überwältigt werden. Er wurde in Gewahrsam genommen und auf das Polizeirevier gebracht. Dort meldete sich eine Angehörige, in deren Obhut er überstellt wurde. Der Mann war deutlich alkoholisiert. Über den gesamten Landkreis verteilt nahm die Polizei vier Körperverletzungsdelikte auf. Alle Delikte blieben für die Beteiligten ohne schwerwiegenden Folgen. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

