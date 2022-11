Ulm (ots) - In der Zeit zwischen Montag, 19.30 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, beschädigten Unbekannte drei Fenster an einem Verwaltungsgebäude in der Buchauer Straße. Die Polizei stellte in den Scheiben kleine Löcher fest. Ersten Ermittlungen nach entstanden die Löcher durch Kunststoffkugeln, wie sie beispielsweise ...

mehr