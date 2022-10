Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Wochenendmeldung der PI Heidekreis zum Wochenende 21.10.-23.10.2022

PI Heidekreis (ots)

Am Freitagvormittag gegen 11:00 Uhr staunten die Kollegen aus Bad Fallingbostel nicht schlecht, als ihnen in der Von-Siemens-Straße ein Peugeot entgegenkam, von welchem sie zuvor die Kennzeichen abmontiert hatten. Als die Kollegen das Fahrzeug anhalten wollten, versuchte der 46-jährige Fahrer zunächst, zu entkommen. Jedoch verlor er auf der B 209 die Kontrolle über den Wagen und fuhr in den Grünstreifen. Bei der Kontrolle wurde der Grund der Flucht schnell deutlich: der Mann hatte keinen Führerschein und stand zusätzlich noch unter Drogeneinfluss. Die Folge waren eine Blutentnahme sowie diverse Strafanzeigen.

In der Zeit von Freitagmittag bis Sonntagmorgen kam es aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens zu zehn Auffahrunfällen auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Berkhof und Soltau-Ost, bei denen insgesamt sieben Personen leicht verletzt wurden. Teilweise war eine längere Sperrung der Fahrstreifen während der Unfallaufnahme sowie für Reinigungsmaßnahmen der Fahrbahn notwendig.

In der späten Freitagnacht kam es auf der A7, Richtungsfahrbahn Hamburg zwischen Berkhof und Schwarmstedt aufgrund eines medizinischen Notfalls zu einem weiteren Unfall. Hierbei kam der 56-jährige Fahrer mit seinem Audi nach links von der Fahrbahn ab und fuhr dort gegen die Mittelschutzplanke. Die Autobahn musste für knapp zwei Stunden voll gesperrt werden, damit der Rettungshubschrauber landen und den Mann behandeln konnte.

In Wietzendorf kam es am Freitagabend zwischen 20 und 21 Uhr in der Straße Hellgarten zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf und kamen so in das Haus. Dort wurden sie von einer Hausbewohnerin entdeckt und verschwanden sofort und unerkannt.

Am Freitagabend gegen 18:45 Uhr kam es auf der K 146 zwischen Düshorn und Krelingen zu einem schweren Verkehrsunfall. Der 29-jährige Suzuki-Fahrer kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell