Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Mann legt Feuer - Polizist mit Messer bedroht; Munster Brände in der Innenstadt - Zeugen gesucht; Bispingen: Kradfahrerin schwer verletzt.

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 21.10.2022 Nr. 1

20.10./Mann legt Feuer - Polizist mit Messer bedroht

Soltau: Nachdem es in den frühen Morgenstunden zu kleinen Brandlegungen in einem Mehrfamilienhaus in der Beethovenstraße gekommen war, wurde ein dafür verdächtiger 69-jähriger Mitbewohner, welcher sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, durch Polizeibeamte aufgesucht. Dabei bedrohte der Mann einen Beamten mit einem Messer. Der 69-Jährige konnte im Rahmen weiterer polizeilicher Maßnahmen in seiner Wohnung festgenommen werden. Er wurde in eine Klinik eingewiesen und muss sich weiterhin strafrechtlich verantworten.

20.10./ Brände in der Innenstadt - Zeugen gesucht

Munster: Zu drei Bränden kam es am späten Donnerstagabend, in der Munsteraner Innenstadt. Zunächst wurde gegen 21:30 Uhr ein Feuer in einer Corona-Teststelle in der Breloher Straße entdeckt und durch Feuerwehrkräfte abgelöscht. Es entstand Sachschaden am Zelt und der Inneneinrichtung. Kurz darauf, zwischen 22:00 Uhr und 22:45 Uhr kam es nachfolgend zum Brand einer Rüttelplatte in der Lindenstraße/ Einmündung Breloher Straße sowie einer Papiermülltonne in der Lüneburger Straße. Die Brände wurden durch Feuerwehrkräfte abgelöscht. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, sich mit der Polizei Munster, 05192/9600 in Verbindung zu setzen.

20.10./Kradfahrerin schwer verletzt

Bispingen: Eine 16-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrades verletzte sich bei einem Unfall am Donnerstagmittag, 12.35 Uhr schwer. Die junge Frau war auf dem Scharrler Weg in Richtung der B3 unterwegs. Beim Durchfahren einer Linkskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Verkehrspfosten. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden wird auf 2050 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell