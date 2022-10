Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Quad entwendet; Bad Fallingbostel: Betrunken mit Auto unterwegs; Walsrode: Achtung Taschendiebe

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 19.10.2022 Nr. 1

18.10./Quad entwendet

Bad Fallingbostel: Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum zwischen Montag, 18:30 Uhr und Dienstag, 07:30 Uhr ein Quad von einem Grundstück in der Wagnerstraße. Das orange-schwarze Quad hatte einen Wert von 9000 Euro. Hinweise zum Diebstahl oder dem Verbleib des Quad nimmt die Polizei Bad Fallingbostel, 05162/9720 entgegen.

18.10./Betrunken mit Auto unterwegs

Fallingbostel: Bei einer Verkehrskontrolle einer 64-jährigen Autofahrerin aus Fallingbostel stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab 2,46 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein der Frau sichergestellt. Sie erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

18.10./Achtung Taschendiebe

Walsrode: In der Sudetenstraße wurde einer 79-jährigen Dame in einem dortigen Discounter die Geldbörse gegen 12:30 Uhr aus ihrer Umhängetasche entwendet. Der Schaden beläuft sich auf 200 Euro. In Benefeld in der Cordinger Straße wurde einer 91-Jährigen die Geldbörse während ihres Einkaufes in der Aldi-Filiale entwendet. Der Schaden beläuft sich hier auf 120 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell