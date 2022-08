Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autoknacker scheitern an Türschloss

Kaiserslautern (ots)

In einem Parkhaus in der Martin-Luther-Straße haben sich Autoknacker an einem Alfa Romeo zu schaffen gemacht. Am Dienstag fiel dem Halter auf, dass unbekannte Täter versucht haben, das Türschloss an der Beifahrertür aufzubrechen - was ihnen aber nicht gelang. Zurück blieb allerdings ein Schaden am dem Schloss; die geschätzte Schadenshöhe liegt bei mehreren hundert Euro.

Die genaue Tatzeit ist unklar, da der Wagen mehrere Tage abgestellt war. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

