Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall verursacht und geflüchtet

Kaiserslautern (ots)

Eine Unfallflucht nahm die Polizei am Donnerstag in der Krimmstraße auf. Dort fuhr ein unbekannter Fahrer um 21:10 Uhr mit seinem dunklen Kleinwagen die Straße in Richtung Mannheimer Straße entlang. In Höhe der Hausnummer 9 stieß der Fahrer mit einem am Straßenrand geparkten Dacia Duster zusammen. Nach dem Zusammenstoß verließ der unbekannte Fahrer die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und rief die Polizei. Da das Kennzeichen nicht vollständig von dem Zeugen erkannt wurde, bittet die Polizei um weitere Hinweise: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zum Unfallverursacher machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der zuständigen Polizeiinspektion Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

